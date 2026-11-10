Москва10 ноя Вести.Украинские военные жестоко расправляются с жителями населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях в районе линии боевого соприкосновения, которые предпринимают попытки выйти к российским позициям. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Он рассказал, что там остаются по большей части мирные люди, которые ожидают прихода российских бойцов и не хотят эвакуироваться вглубь подконтрольной Киеву территории​​​.

Мы понимаем, что это мирные люди, которые ждут нашего прихода. Они не хотят уходить вглубь Украины и хотят оказаться на территории Российской Федерации. Но противник очень жестоко расправляется с этими мирными жителями сказал Алаудинов

Он рассказал, как группа жителей одного из подконтрольных Киеву населенных пунктов в Харьковской области, который находится на линии фронта, хотела связаться с бойцами "Ахмата", чтобы перейти на российскую сторону. По словам командира спецназа "Ахмат", их, скорее всего, задержали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Видимо, они были замечены, попались именно военнослужащим ВСУ, ну после этого связь у нас с ними пропала отметил Алаудинов

Он подчеркнул, что подобные ситуации фиксируются на всех направлениях. Алаудинов выразил уверенность, что много мирных русскоязычных людей на подконтрольных Киеву территориях ждут прихода российских войск.

Очень много видеозаписей, где противник убивает всех мирных жителей, которые пытаются перейти на нашу сторону. Вот это действительно дикость - отношение военнослужащих ВСУ к мирному населению, потому что за малейшую провинность, за малейшее желание попасть на территорию Российской Федерации они жестоко над ними расправляются заключил командир спецназа "Ахмат"

Ранее стало известно, что ВСУ и Служба безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у предпринимателей в Херсонской области, угрожая ударами по объектам в случае отказа. В частности, это коснулось Новой Каховки, где, как отмечают мирные жители, уже не осталось целых магазинов.