RT: ВСУ и СБУ под угрозой ударов вымогают деньги у херсонских бизнесменов RT: ВСУ под угрозой ударов вымогают деньги у бизнесменов Херсонской области

Москва9 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у предпринимателей в Херсонской области, угрожая ударами по объектам в случае отказа, пишет RT.

Как сообщил военкор RT Филипп Прокудин, чтобы заставить людей платить, ВСУ и СБУ атакуют гражданскую инфраструктуру и торговые точки. В частности, это коснулось Новой Каховки, где, как отмечают мирные жители, уже не осталось целых магазинов.

Мы для них никто. Мы для них, получается, мясо, которое надо уничтожить, и они нас не считают за людей рассказал один из местных жителей

СБУ также использует блогеров-националистов в попытках запугать жителей. Один из них регулярно записывает ролики, в которых говорит, что люди "должны, как мыши, бояться высунуть нос".

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ продолжают атаковать регион с той же интенсивностью, что и прежде.