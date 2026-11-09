Москва9 нояВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у предпринимателей в Херсонской области, угрожая ударами по объектам в случае отказа, пишет RT.
Как сообщил военкор RT Филипп Прокудин, чтобы заставить людей платить, ВСУ и СБУ атакуют гражданскую инфраструктуру и торговые точки. В частности, это коснулось Новой Каховки, где, как отмечают мирные жители, уже не осталось целых магазинов.
Мы для них никто. Мы для них, получается, мясо, которое надо уничтожить, и они нас не считают за людейрассказал один из местных жителей
СБУ также использует блогеров-националистов в попытках запугать жителей. Один из них регулярно записывает ролики, в которых говорит, что люди "должны, как мыши, бояться высунуть нос".
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ продолжают атаковать регион с той же интенсивностью, что и прежде.