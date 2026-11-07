Москва7 нояВести.Украинские формирования нанесли удар по рынку в Каховке Херсонской области. В результате повреждения получили торговые точки и машины. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук.
Атака была совершена 7 октября, в субботу. Противник применил БПЛА.
В субботу, когда люди спокойно занимались своими делами и совершали покупки, город подвергся прицельной атаке со стороны украинских террористов. По территории рынка был нанесен террористический удар с применением беспилотника. Повреждены магазины и автомобили. К счастью, среди жителей пострадавших нетнаписал он в мессенджере МАХ
На месте работают представители оперативных и экстренных служб.