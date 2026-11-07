ВСУ ударили по рынку в Каховке Херсонской области Украинские боевики атаковали рынок в херсонской Каховке, есть разрушения

Москва7 ноя Вести.Украинские формирования нанесли удар по рынку в Каховке Херсонской области. В результате повреждения получили торговые точки и машины. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук.

Атака была совершена 7 октября, в субботу. Противник применил БПЛА.

В субботу, когда люди спокойно занимались своими делами и совершали покупки, город подвергся прицельной атаке со стороны украинских террористов. По территории рынка был нанесен террористический удар с применением беспилотника. Повреждены магазины и автомобили. К счастью, среди жителей пострадавших нет написал он в мессенджере МАХ

На месте работают представители оперативных и экстренных служб.