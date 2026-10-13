Москва13 октВести.В Запорожской области в городе Каменка-Днепровская Вооруженными силами Украины (ВСУ) был обстрелян рынок. Об это сообщили местные власти.
В Каменке-Днепровской удару подвергся городской рынок, в результате чего зафиксированы повреждения торговых объектовговорится в сообщении администрации муниципального округа в MAX
В настоящее время уточняется масштаб разрушений.
Отмечается, что город ранее уже подвергался ударам ВСУ.
Ранее раненый при атаке ВСУ на рынок в Энергодаре мужчина умер в больнице.