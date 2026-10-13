ВСУ обстреляли городской рынок в Запорожской области ВСУ атаковали рынок в Каменке-Днепровской

Москва13 окт Вести.В Запорожской области в городе Каменка-Днепровская Вооруженными силами Украины (ВСУ) был обстрелян рынок. Об это сообщили местные власти.

В Каменке-Днепровской удару подвергся городской рынок, в результате чего зафиксированы повреждения торговых объектов говорится в сообщении администрации муниципального округа в MAX

В настоящее время уточняется масштаб разрушений.

Отмечается, что город ранее уже подвергался ударам ВСУ.

Ранее раненый при атаке ВСУ на рынок в Энергодаре мужчина умер в больнице.