Детский сад, частный дом и автомобили: ВСУ нанесли удары по Запорожской области ВСУ ударили по зданию детского сада в Запорожской области

Москва4 ноя Вести.Украинские боевики нанесли удары по территории Каменки-Днепровской в Запорожской области. В результате повреждены здание детского сада, частный дом и две машины. Об этом сообщили в администрации округа.

Зафиксированы очередные циничные удары со стороны ВСУ по территории г. Каменка-Днепровская с применением артиллерии и ударных БПЛА. Повреждения получили 1 детский сад ("Барвинок"), 1 частное домовладение (остекление, фасад и кровля), а также 2 легковых автомобиля, один из которых полностью уничтожен огнем говорится в сообщении администрации в мессенджере МАХ

Обошлось без жертв и пострадавших. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.