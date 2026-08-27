ВСУ ударили по жилым кварталам Каменки-Днепровской, пострадала женщина ВСУ ударили по жилым кварталам Каменки-Днепровской, ранена мирная жительница

Москва27 авг Вести.Украинские боевики ударили по жилым кварталам Каменки-Днепровской в Запорожской области, в результате вражеской агрессии ранения получила мирная жительница. Об этом сообщила администрация муниципального округа.

[Пострадавшая] находится в больнице, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. Удары пришлись по жилым кварталам … — повреждения получили жилые дома, в которых пострадало остекление, а также фасады и кровля говорится в сообщении, опубликованном в канале администрации в мессенджере МАХ

Там также отметили, что агрессия была направлена исключительно против гражданского населения, поскольку в указанных кварталах полностью отсутствуют какие-либо военные объекты.

Мирных граждан призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.