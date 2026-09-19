ВСУ убили одного и ранили двух мирных жителей в Каховском округе

Один человек погиб и двое пострадали при ударах ВСУ в Херсонской области ВСУ убили одного и ранили двух мирных жителей в Каховском округе

Москва19 сен Вести.Украинские беспилотники нанесли удары по мирным жителям в Каховском округе Херсонской области, сообщил в MAX глава округа Павел Филипчук.

В результате атак погиб один и пострадали два человека.

Вчера вечером в селе Софиевка в результате атаки беспилотника украинских боевиков получил ранения местный житель 1968 года рождения, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ говорится в публикации

Очевидцы оказали пострадавшему первую помощь и отвезли его в больницу, однако спасти мужчину не удалось – он скончался в реанимации.

Кроме того, в субботу, 19 сентября, беспилотный летательный аппарат ударил по центральному рынку в Каховке. Пострадали мужчина и женщина 1972 и 1976 годов рождения, соответственно.

Они получили осколочные ранения туловища и конечностей и сейчас находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.