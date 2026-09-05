Сальдо: в Херсонской области нарушено электроснабжение в результате атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в Херсонской области нарушено электроснабжение Сальдо: в Херсонской области нарушено электроснабжение в результате атаки БПЛА

Москва5 сен Вести.В Херсонской области частично нарушено электроснабжение в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области. В регионе сохраняется высокая дроновая активность врага. Расчеты ПВО и МОГи отражают налет уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Херсонской области отметил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка.