Жительница Каховки погибла в результате украинского обстрела в своем доме

В Каховке в результате обстрела ВСУ погибла женщина Жительница Каховки погибла в результате украинского обстрела в своем доме

Москва14 окт Вести.ВСУ обстреляли город Каховка Херсонской области, погибла женщина, ранения получил мужчина, сообщил в Telegram-канале глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Ночью удар пришелся по частному домовладению. Во время поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело женщины говорится в публикации

Утром 14 октября беспилотник атаковал территорию действующей торговой базы. Пострадал мужчина 1963 года рождения, повреждены грузовой и пассажирский автомобили.

В результате других атак значительные повреждения получили здание и территория Каховского района электрических сетей (РЭС).