Москва14 октВести.ВСУ обстреляли город Каховка Херсонской области, погибла женщина, ранения получил мужчина, сообщил в Telegram-канале глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
Ночью удар пришелся по частному домовладению. Во время поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело женщиныговорится в публикации
Утром 14 октября беспилотник атаковал территорию действующей торговой базы. Пострадал мужчина 1963 года рождения, повреждены грузовой и пассажирский автомобили.
В результате других атак значительные повреждения получили здание и территория Каховского района электрических сетей (РЭС).