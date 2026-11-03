Алаудинов: ВС РФ ведут наступательные действия на всех участках приграничья

Алаудинов сообщил, что ВС РФ ведут наступление на всех участках приграничья Алаудинов: ВС РФ ведут наступательные действия на всех участках приграничья

Москва3 ноя Вести.Вооруженные силы Российской Федерации ведут наступательные действия на всех участках приграничья. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Подразделения Минобороны по всей линии боевого соприкосновения на разных участках находятся в наступательных действия сказал он, комментируя обстановку в приграничных районах

Алаудинов отметил, что армия киевского режима пытается остановить продвижение российских войск в Сумской и Харьковской областях.

Ранее он сообщил, что число пролетающих вглубь российской территории вражеских беспилотников снижается благодаря работе мобильных огневых групп и их ежедневному совершенствованию.