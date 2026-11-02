Москва2 ноя Вести.Бои за лес вблизи города Сумы окажутся тяжелыми из-за большого количества подразделений и артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе, заявил начальник разведки спецназа "Ахмат" с позывным Аид в интервью ТАСС.

Впереди главное испытание - это сумской лес, тот самый густой, наполненный всеми видами подразделений противника, артиллерией, дронами и так далее. То есть за лес предстоит вести тяжелые бои. Но как только лес освободят, то вопрос падения города - это вопрос времени приводит ТАСС слова Аида

Сумской участок фронта является тяжелым из-за густых лесов. Тот, кто контролирует сумской лес, контролирует Сумы, подчеркнул Аид.

Поэтому ВСУ пытаются любой ценой отбивать атаки, за каждую лесопосадку идут ожесточенные бои. Но российские войска продвигаются к цели, заключил Аид.