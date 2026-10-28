Москва28 октВести.Сумское направление остается одним из самых сложных участков в зоне проведения специальной военной операции (СВО), об этом ТАСС рассказал начальник разведки спецназа "Ахмат" Минобороны РФ с позывным "Аид".
Причиной он назвал обилие густых лесов в указанной местности. Обстановку там собеседник агентства оценил как "довольно напряженную".
Противник также пытается контратаковать каждый день, особенно последнюю неделю. Мы отбиваем накаты, (ВСУ – прим. ред.) пытаются тактикой малых групп просачиваться. Сам по себе сумской участок фронта — довольно тяжелый участок, потому что большое количество лесов, очень густых лесоврассказал Аид
Он добавил, что на этом участке фронта российская армия продолжает наступление.
В середине октября стало известно, что российские военные группировки войск "Север" освободили 14 населенных пунктов Сумской области.