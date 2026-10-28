Начальник разведки "Ахмата" рассказал о самом тяжелом участке в зоне СВО Начальник разведки спецназа "Ахмат" назвал сумское направление одним из тяжелых

Москва28 окт Вести.Сумское направление остается одним из самых сложных участков в зоне проведения специальной военной операции (СВО), об этом ТАСС рассказал начальник разведки спецназа "Ахмат" Минобороны РФ с позывным "Аид".

Причиной он назвал обилие густых лесов в указанной местности. Обстановку там собеседник агентства оценил как "довольно напряженную".

Противник также пытается контратаковать каждый день, особенно последнюю неделю. Мы отбиваем накаты, (ВСУ – прим. ред.) пытаются тактикой малых групп просачиваться. Сам по себе сумской участок фронта — довольно тяжелый участок, потому что большое количество лесов, очень густых лесов рассказал Аид

Он добавил, что на этом участке фронта российская армия продолжает наступление.

В середине октября стало известно, что российские военные группировки войск "Север" освободили 14 населенных пунктов Сумской области.