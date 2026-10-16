Командующий Никифоров: "Север" занял 14 населенных пунктов под Сумами Командующий Никифоров: "Север" освободил 14 населенных пунктов в Сумской области

Москва16 окт Вести.Российские военные группировки войск "Север" освободили на курском направлении 14 населенных пунктов Сумской области. Об этом заявил командующий группировкой Евгений Никифоров.

Всего за летне-осенний период группировкой на курском направлении освобождено 14 населенных пунктов и более 300 кв. км территории Сумской области сказал он

По его словам, группировка выполняет поставленные задачи в своей зоне ответственности, сосредоточив основные усилия на расширении созданной полосы безопасности вдоль государственной границы на территории Сумской и Харьковской областей Украины. Также, как отметил Никифоров, одной из задач остается обеспечение безопасности приграничных регионов России.

16 октября президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.