Герасимов: российская армия создает зону безопасности в Днепропетровской области Герасимов: ВС РФ создают зону безопасности в Днепропетровской области

Москва16 окт Вести.Подразделения группировки войск "Восток" создают зону безопасности в Днепропетровской области, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 16 октября, провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск​​​.

Одновременно с наступательными действиями в Запорожской области группировка войск "Восток" выполняет задачи по созданию полосы безопасности в Днепропетровской области сказал Герасимов в докладе Путину

Ранее глава государства сообщил, что с начала текущего года российские военные освободили 310 населенных пунктов в ходе спецоперации (СВО).