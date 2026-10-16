Москва16 окт Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что окружение российскими военными группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью около 2 тыс. человек с учетом ее последующей ликвидации нельзя считать рядовым событием. По оценке главы государства, это является успехом.

В ходе боевых действий блокирование противника на различных участках это уже не новость. Но окружение группировки в районе 2 тыс. человек, да еще и на территории ... 460 кв. км – это все-таки не рядовое событие. Это, имея в виду последующую ликвидацию противника на этой территории, все-таки успех заявил президент в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск

Владимир Путин в пятницу, 16 октября, провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск​​​. Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту, что подразделения группировки войск "Восток" создают зону безопасности в Днепропетровской области. Также, по его словам, российские военные приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины. Работа основных украинских портов на Черном море остановлена, кроме того сообщил Герасимов.