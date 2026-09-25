Москва25 сен Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север", сообщили в Минобороны.

В пункте управления одного из соединений группировки министр заслушал доклады командиров об обстановке в зонах ответственности "Севера".

Командующий группировкой войск "Север" генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей говорится в сообщении

Так, на сумском направлении бойцы РФ взяли под контроль 10 населенных пунктов. Помимо этого, продолжается освобождение еще четырех.

Отдельно Белоусову рассказали об особенностях применения российскими военными беспилотных систем, в том числе доработанных с учетом опыта спецоперации.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении за неделю 13 населенных пунктов. Наибольшее число взяли под контроль бойцы группировки "Север" в Харьковской области. В их числе Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково.