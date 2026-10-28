ВСУ перебросили под Сумы десантников, пытаясь сдержать российские дроны "Северный ветер": ВСУ перебросили боевиков под Сумы, пытаясь сдержать дроны РФ

Москва28 окт Вести.Киевский режим перебрасывает в Сумскую область целое подразделение десантников, пытаясь таким образом сдержать российские дроны. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

По данным ресурса, штурмовые подразделения группировки войск "Север" продолжают двигаться вглубь Сумской области. Поддержку им оказывают авиация, расчеты БПЛА и артиллерия.

Противник активных действий не предпринимал и сосредоточился на обороне. В Сумскую область возвращают подразделения 80 одшбр ВСУ. Для наращивания усилий по противодействию БПЛА от 80 бригады в Сумскую область переброшены экипажи РЭБ говорится в публикации

Также сообщается, что российские авиация, артиллерия и беспилотные расчеты нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Хотень, Конотоп, Ромны, Слоут, Путивль и Фотовиж.