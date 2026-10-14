Командование ВСУ перебросило на сумское направление "рейнджеров" для диверсий

ВСУ перевели под Сумы "рейнджерский" полк для диверсий против российской армии Командование ВСУ перебросило на сумское направление "рейнджеров" для диверсий

Москва14 окт Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на сумское направление "рейнждерский" пол Сил Специальных операций (ССО) для диверсионной деятельности против российских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Для проведения диверсий на позициях ВС РФ в Сумской области украинское командование перебросило 4-й "рейнджерский" полк ССО. Для продолжительной деятельности на позициях, в распоряжение подразделения переданы эвакуационные НРТК(наземные роботизированные комплексы - прим. ред.) говорится в публикации

Источник отмечает, что в Сумской области продолжаются тяжелые позиционные бои на всех участках фронта. Штурмовики российской группировки войск "Север" продавливают позиции противника при поддержки артиллерии и тяжелых огнеметных систем (ТОС). Боевики ВСУ отвечают контратаками.

Также российская авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Краснополье, Великая Рыбица, Никольское, Бариловка, Кучеровка, Старая Гута, Рудня, Великая Березка, Уралово.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ в Сумской и Харьковской областях за последние сутки составили 230 человек.