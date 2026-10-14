Москва14 октВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на сумское направление "рейнждерский" пол Сил Специальных операций (ССО) для диверсионной деятельности против российских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
Для проведения диверсий на позициях ВС РФ в Сумской области украинское командование перебросило 4-й "рейнджерский" полк ССО. Для продолжительной деятельности на позициях, в распоряжение подразделения переданы эвакуационные НРТК(наземные роботизированные комплексы - прим. ред.)говорится в публикации
Источник отмечает, что в Сумской области продолжаются тяжелые позиционные бои на всех участках фронта. Штурмовики российской группировки войск "Север" продавливают позиции противника при поддержки артиллерии и тяжелых огнеметных систем (ТОС). Боевики ВСУ отвечают контратаками.
Также российская авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Краснополье, Великая Рыбица, Никольское, Бариловка, Кучеровка, Старая Гута, Рудня, Великая Березка, Уралово.
Ранее сообщалось, что потери ВСУ в Сумской и Харьковской областях за последние сутки составили 230 человек.