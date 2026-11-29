ВСУ перебрасывают резервы на всех участках фронта в Сумской области

Бойцы "Севера" наступают, ВСУ сопротивляются и перебрасывают резервы ВСУ перебрасывают резервы на всех участках фронта в Сумской области

Москва29 ноя Вести.Бойцы группировки войск "Север" продолжают наступать на сумском направлении. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

По данным ресурса, на всех участках фронта в Сумской области идут тяжелые бои. Солдаты "Севера" уничтожают скопления сил ВСУ, используя все имеющиеся средства огневого поражения.

Противник оказывает ожесточенное сопротивление и перебрасывает резервы говорится в публикации

Также сообщается, что российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА атаковали места скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Сумы, Тростянец, Лебедин, Радьковка, Ольшанка, Вакаловщина, Великая Чернетчина, Ромны, Эсмань, Стецковка, Вольная Слобода и Фотовиж.