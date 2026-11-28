"Северный Ветер": в рядах ВСУ в Сумской области процветает воровство

Воровство амуниции и боеприпасов процветает в рядах ВСУ в Сумской области "Северный Ветер": в рядах ВСУ в Сумской области процветает воровство

Москва28 ноя Вести.В Сумах между подразделениями Вооруженных сил Украины процветает воровство амуниции, боеприпасов и средств защиты. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

Также на сумском направлении фиксируются случаи угона автомобильного транспорта у "смежников".

В Сумах между подразделениями ВСУ процветает воровство амуниции, боеприпасов и средств защиты отмечается в публикации

Уточняется, что на всех участках фронта в регионе продолжаются тяжелые позиционные бои. С обеих сторон активно применяется беспилотная авиация.

25 ноября сообщалось, что солдаты ВСУ в Сумской области организовали бандитское формирование, которое шантажирует и вымогает деньги у местных фермеров и бизнесменов.