Москва28 нояВести.В Сумах между подразделениями Вооруженных сил Украины процветает воровство амуниции, боеприпасов и средств защиты. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".
Также на сумском направлении фиксируются случаи угона автомобильного транспорта у "смежников".
В Сумах между подразделениями ВСУ процветает воровство амуниции, боеприпасов и средств защитыотмечается в публикации
Уточняется, что на всех участках фронта в регионе продолжаются тяжелые позиционные бои. С обеих сторон активно применяется беспилотная авиация.
25 ноября сообщалось, что солдаты ВСУ в Сумской области организовали бандитское формирование, которое шантажирует и вымогает деньги у местных фермеров и бизнесменов.