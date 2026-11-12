Москва12 нояВести.Боевики подразделений Нацгвардии Украины (НГУ) занимаются незаконной торговлей боеприпасами в Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
По данным источника, основными покупателями являются криминальные структуры, на продажу идут, среди прочего, минометные снаряды.
Среди подразделений НГУ, дислоцированных в Сумской области, процветает незаконная торговля боеприпасами. На продажу идут, в том числе, минометные снаряды, число проданных единиц которых исчисляется сотнями. Главные покупатели - представители криминальных структур.говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили расчет элитного подразделения НГУ Lasar's Group в Донецкой Народной Республике (ДНР).