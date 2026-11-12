Боевики Нацгвардии Украины торгуют оружием и снарядами в Сумской области "Северный ветер": в Нацгвардии Украины процветает незаконная торговля снарядами

Москва12 ноя Вести.Боевики подразделений Нацгвардии Украины (НГУ) занимаются незаконной торговлей боеприпасами в Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

По данным источника, основными покупателями являются криминальные структуры, на продажу идут, среди прочего, минометные снаряды.

Среди подразделений НГУ, дислоцированных в Сумской области, процветает незаконная торговля боеприпасами. На продажу идут, в том числе, минометные снаряды, число проданных единиц которых исчисляется сотнями. Главные покупатели - представители криминальных структур. говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили расчет элитного подразделения НГУ Lasar's Group в Донецкой Народной Республике (ДНР).