Командир бригады Нацгвардии не стал выезжать под Харьков вместе с подразделением

Командир бригады Нацгвардии, переброшенной под Харьков, остался у себя дома Командир бригады Нацгвардии не стал выезжать под Харьков вместе с подразделением

Москва12 ноя Вести.На Харьковское направление перебросили бригаду Нацгвардии Украины (НГУ) из Ивано-Франковска, но ее командир полковник Виталий Корниенко не стал выезжать вместе с подразделением на новое место дислокации, продолжив командовать из своего дома. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

На Харьковское направление из Ивано-Франковска переброшена 7 оабр 2 корпуса НГУ, сформированная в начале этого года. При этом комбриг подполковник Корниенко Виталий на командном пункте бригады практически не появляется и находится у себя дома в Барвенково говорится в сообщении

Также источник сообщил, что боевики НГУ, дислоцированные в Сумской области, занимаются незаконной продажей боеприпасов криминальным структурам, в том числе в ход идут снаряды для минометов.