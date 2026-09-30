Киев перебросил мобилизованных из Нацгвардии Украины в Черниговскую область

Киев направил мобилизованных из учебных центров в Черниговскую область Киев перебросил мобилизованных из Нацгвардии Украины в Черниговскую область

Москва30 сен Вести.Около роты мобилизованных из 10-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины (НГУ) были переброшены в Черниговскую область. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

Уточняется, что они прибыли на смену боевикам, которые убыли в Сумскую область.

В Черниговскую область переброшено до роты мобилизованных 10-й бригады оперативного назначения НГУ из учебных центров говорится в сообщении

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило подразделения охраны и ремонтников из Черниговской области в Сумскую область.