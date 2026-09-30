Москва30 сенВести.Около роты мобилизованных из 10-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины (НГУ) были переброшены в Черниговскую область. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".
Уточняется, что они прибыли на смену боевикам, которые убыли в Сумскую область.
В Черниговскую область переброшено до роты мобилизованных 10-й бригады оперативного назначения НГУ из учебных центровговорится в сообщении
Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило подразделения охраны и ремонтников из Черниговской области в Сумскую область.