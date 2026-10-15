Аналитики сообщили о переброске "элитного" украинского спецназа под Сумы

СМИ: полк сил специальных операций Украины перебросили в Сумскую область Аналитики сообщили о переброске "элитного" украинского спецназа под Сумы

Москва15 окт Вести.Военнослужащие третьего полка Сил специальных операций (ССО) Украины переброшены в Сумскую область. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер"

Уточняется, что сделано это для инфильтрации на контролируемую российскими войсками территорию.

Стало известно о переброске в Сумскую область подразделений 3-го полка ССО Украины (г. Кропивницкий). Их задача - инфильтрация на территорию, контролируемую российскими военными следут из публикации

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перевели под Сумы "рейнджерский" полк для диверсий против российской армии.