Москва15 октВести.Военнослужащие третьего полка Сил специальных операций (ССО) Украины переброшены в Сумскую область. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер"
Уточняется, что сделано это для инфильтрации на контролируемую российскими войсками территорию.
Стало известно о переброске в Сумскую область подразделений 3-го полка ССО Украины (г. Кропивницкий). Их задача - инфильтрация на территорию, контролируемую российскими военнымиследут из публикации
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перевели под Сумы "рейнджерский" полк для диверсий против российской армии.