Бригаду ВСУ из Тернопольской области с офицерами-резервистами перевели под Сумы

В Сумскую область перебросили бригаду ВСУ из под Тернополя с офицерами резерва Бригаду ВСУ из Тернопольской области с офицерами-резервистами перевели под Сумы

Москва13 ноя Вести.Для возведения оборонительных позиций на Сумское направление передислоцировали бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированную в Тернопольской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

По данным источника, командный состав бригады состоит из офицеров, которых ранее сняли с должностей и перевели в резерв.

Оборонительные позиции в Сумской области оборудуют прибывшие подразделения 29 отмбр ВСУ, сформированной в прошлом году в Тернопольской области. Командный состав бригады практически полностью сформирован из офицеров, ранее снятых с занимаемых должностей и переведенных в резервные батальоны говорится в сообщении

Также отмечается, что потери ВСУ в Сумской области за сутки составили более 80 человек.