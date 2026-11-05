Власти Украины боятся повторения скандала с пыточной в Киевской области Нацгвардия Украины усиливает охрану незаконных тюрем в Харькове

Москва5 ноя Вести.Командование Нацгвардии Украины направило значительную часть личного состава 23-го отдельного штурмового полка в Харьков для усиления охраны мест незаконного содержания военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, такое решение принято из-за опасений повторения событий в Киевской области, где ранее разгорелся скандал вокруг незаконного удержания людей в частном доме.

Значительную часть боевиков 23-го ОШП НГУ украинское командование откомандировало в Харьков на усиление охраны неофициальных тюрем для военнослужащих СОЧ (самовольно оставивших части – прим. ред.), находящихся в городе, из-за опасения повторения событий в Киеве в районе Петропавловской Борщаговки сказал он

Ранее украинские СМИ сообщали, что в подвале здания в Петропавловской Борщаговке находились около 40 мужчин. Позднее стало известно, что среди удерживаемых был и 14-летний подросток. После появления информации местные жители собрались у дома, произошли столкновения и прозвучали выстрелы. Медикам удалось забрать четырех человек со следами избиений. СБУ впоследствии официально охарактеризовала здание как военный объект.