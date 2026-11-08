Москва8 ноя Вести.Российские военнослужащие уничтожили расчет элитного подразделения Lasar's Group Национальной гвардии Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал "Северный Ветер".

Уточняется, что в числе ликвидированных боевиков: главный сержант Канашин Сергей с позывным Патрик, младший сержант Фернос Станислав с позывным Немец и солдат Арошкевич Владимир с позывным Скорп.

В ДНР полностью уничтожен расчет одного из элитных подразделений БПЛА Lasar's Group НГУ отмечается в публикации

Подчеркивается, что также был ликвидирован командир эвакуационной бригады – старший сержант Коптев Николай с позывным Мося.

7 ноября сообщалось, что в составе корпуса Нацгвардии Украины "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ) создан полк поддержки "Герса", который займется строительством инженерных заграждений.