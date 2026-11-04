ВС РФ нашли и уничтожили украинскую диверсионную группу, напавшую на узел связи

Российские связисты ликвидировали украинских диверсантов, напавших на узел связи ВС РФ нашли и уничтожили украинскую диверсионную группу, напавшую на узел связи

Москва4 ноя Вести.Российские военнослужащие обнаружили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, которая атаковала узел связи. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Младший сержант Иванов занимался восстановлением связи между огневыми позициями артиллерийского дивизиона и штурмовыми подразделениями полка. В ходе выполнения ремонтных работ он узнал, что на узел связи напала ДРГ противника. Военнослужащий направился на место и заметил группу украинских диверсантов. Он доложил о ситуации своему руководству, которое приняло решение пресечь действия противника.

Иванов... вступил в бой, в результате которого ДРГ противника была уничтожена сказано в сообщении Минобороны РФ

После ликвидации ДРГ противника, российские связисты вернулись к поврежденному устройству и произвели его ремонт.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области уничтожили офицера ВСУ, который участвовал в антитеррористической операции Украины в Донбассе.