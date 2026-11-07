Российские силовики рассказали об элитном стройбате в "Азове" Подразделения элитного стройбата созданы в корпусе "Азов"

Москва7 ноя Вести.Полк поддержки "Герса", который займется строительством инженерных заграждений, создан в составе корпуса Нацгвардии Украины "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ), сообщил Telegram-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск ВС РФ "Север".

Полк "Герса" займется оборонными укреплениями и обеспечением передвижений "Азова".

В "Азове" сформировали подразделения элитного стройбата. В составе 1-го корпуса Нацгвардии Украины "Азов" сформировали 51-й полк поддержки "Герса", который будет специализироваться на инженерном обеспечении говорится в сообщении

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный рассказал о ликвидации подполковника ВСУ Станислава Кракова, который входил в ближайшее окружение основателя "Азова" Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).