Киселев: боевики "Азова" похищают людей за деньги и помогают "отжимать" бизнес Киселев: боевики "Азова" похищают людей за деньги

Москва11 ноя Вести.Боевики украинского националистического полка "Азов" (запрещен и объявлен террористическим в России) похищают людей за деньги, а также помогают заказчикам за вознаграждение убирать конкурентов, заявил военный эксперт Виталий Киселев в интервью ТАСС.

Что касается мелкого и среднего бизнеса, то конкуренты подают жалобы друг на друга, а банда под названием "Азов" занимается тем, что, похищая людей, [помогает заказчикам] переписывать бизнес приводит ТАСС слова Киселева

Похищение людей на Украине, издевательства над ними, в том числе в пыточных камерах, происходит при поддержке властей и силовиков, заключил эксперт.

Между тем боевики "Азова" вымогали выкуп за людей, которых удерживали в пыточной в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.