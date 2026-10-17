ВС РФ ликвидировали четырех офицеров ВСУ и НГУ в ДНР и Харьковской области

Российские войска уничтожили четырех офицеров ВСУ и НГУ ВС РФ ликвидировали четырех офицеров ВСУ и НГУ в ДНР и Харьковской области

Москва17 окт Вести.Российские военные ликвидировали четырех офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии Украины (НГУ), сообщил канал в MAX "Северный ветер".

В Донецкой Народной Республике военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили командира взвода 18-й бригады оперативного назначения НГУ старшего лейтенанта Кирилла Шаркова и начальника пограничной разведывательной заставы старшего лейтенанта Артема Гайдабура.

В Харьковской области ликвидирован заместитель командира артиллерийского дивизиона 66-й омбр (Отдельной механизированной бригады. - Прим. ред.) майор Миркевич Сергей Анатольевич, участник АТО (антитеррористической операции Украины в Донбассе - Прим. ред.). Ликвидирован командир взвода разведроты 156 омбр старший лейтенант Роенко Сергей Николаевич сообщили российские силовики

Ранее Telegram-канал "Северный ветер" сообщил о ликвидации трех украинских офицеров на разных направлениях специальной военной операции. До этого ВС РФ уничтожили трех украинских офицеров в ДНР и Харьковской области.