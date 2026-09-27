Боевики ВСУ бросают технику НАТО и убегают с позиций на сумском направлении Боевики ВСУ убегают с позиций в Сумской области, бросая технику НАТО

Москва27 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) убегают с позиций на сумском направлении, бросая вооружение и технику, в том числе производства стран НАТО, заявил российский офицер с позывным Агат в интервью ТАСС.

После того, как российские бойцы подходят к опорному пункту, противник зачастую его бросает. Они убегают из опорника и оставляют там вооружение - свое и натовское. [Винтовка США] М-16 чаще всего встречается приводит ТАСС слова Агата

В качестве опорных пунктов ВСУ зачастую используют жилые дома и гражданские строения, заключил Агат.