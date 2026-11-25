"Северный Ветер": в Сумской области ВСУ вымогают деньги у местных фермеров

Боевики ВСУ вымогают деньги у фермеров в Сумской области "Северный Ветер": в Сумской области ВСУ вымогают деньги у местных фермеров

Москва25 ноя Вести.Солдаты Вооруженных сил Украины в Сумской области организовали бандитское формирование, которое шантажирует и вымогает деньги у местных фермеров и бизнесменов. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

В Сумской области боевики 5 пого ГПСУ при содействии полиции сколотили бандформирование, которое шантажирует и вымогает деньги у местных фермеров и бизнесменов отмечается в публикации

23 ноября сообщалось, что боевики ВСУ из расчетов БПЛА и погранотрядов Госпогранслужбы несут большие потери в Сумской области. Подчеркивается, то большинство солдат были отправлены на фронт необученными.