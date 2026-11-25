Москва25 нояВести.Солдаты Вооруженных сил Украины в Сумской области организовали бандитское формирование, которое шантажирует и вымогает деньги у местных фермеров и бизнесменов. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".
В Сумской области боевики 5 пого ГПСУ при содействии полиции сколотили бандформирование, которое шантажирует и вымогает деньги у местных фермеров и бизнесменовотмечается в публикации
23 ноября сообщалось, что боевики ВСУ из расчетов БПЛА и погранотрядов Госпогранслужбы несут большие потери в Сумской области. Подчеркивается, то большинство солдат были отправлены на фронт необученными.