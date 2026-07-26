Сбежавших из Курской области боевиков ЧВК FOG увидели в Сумах Спецназ "Ахмат": в Сумах заметили сбежавших из Курской области боевиков ЧВК FOG

Москва26 июл Вести.Боевики американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (FOG), ранее сбежавшие из Курской области, были замечены на территории города Сумы. Об этом рассказал командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

По его словам, против "Ахмата" на этом направлении стоит множество разных украинских подразделений. Речь идет в том числе о территориальной обороне, расчетах спецназа Главного управления разведки Украины и Сил специальных операций.

73-й морской центр Сил специальных операций, по нашей информации, тоже завел сюда людей, и даже печально известная ЧВК FOG, с которой мы познакомились во время курского вторжения. Тогда мы добить их не успели, они вышли к концу августа [2024 года], сейчас уже доподлинно подтверждено и известно, что они зашли в Сумы сказал он РИА Новости

Аид добавил, что из Сумов боевики ЧВК выдвинулись на выполнение боевых задач. В их рядах работают собственные операторы беспилотников и диверсионные группы.