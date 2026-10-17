Жительница Харьковской области рассказала, как ВСУ минировали пути для эвакуации Эвакуацию в Харьковской области дважды переносили из-за минирования дороги ВСУ

Москва17 окт Вести.Бойцам ВС РФ пришлось дважды переносить эвакуацию жительницы Харьковской области, потому что украинские боевики специально минировали дорогу, используя для этого гексакоптер "Баба-яга". Об этом рассказала жительницы Харьковской области.

Сейчас женщина находится в больнице, где проходят лечение пострадавшие от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) жители региона. Медучреждение посетил глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

У нас эвакуация отменялась два раза, потому что нас военнослужащие предупреждали, что они не успевают разминировать, потому что они только разминируют, "баба-ежка" ночью опять раскидывает [мины] рассказывает на видеозаписи женщина

Она отметила, что тогда было очень страшно и отсутствовало чувство безопасности.

Уже еда заканчивалась, мы так пытались экономить, как могли. Большое спасибо российской медицине, российской армии. Вы можете гордиться своими военнослужащими сказала жительница Харьковской области

Она также отметили, что бойцы ВС РФ никого не заставляли эвакуироваться, а лишь предлагали свою помощь в этом вопросе.