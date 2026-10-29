Москва29 окт Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время вторжения в Курскую область минировали животных, пытаясь запугать мирных жителей, заявил российский офицер с позывным Мирон в интервью ТАСС.

ВСУ часто используют животных для минирования. Например, закрывали в шкафу кошечку, которая мяукает. А нормальный человек, пытающийся спасти животное, открывает шкаф, и происходит взрыв приводит ТАСС слова Мирона

Жительница Харьковской области рассказала, что ВСУ минировали дорогу, поэтому российским бойцам пришлось дважды переносить эвакуацию этой женщины. При этом бойцы лишь предлагали свою помощь, но никого не заставляли эвакуироваться, подчеркнула женщина.