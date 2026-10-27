Москва27 окт Вести.Украинские боевики в курском приграничье заминировали тушку зайца, чтобы на ней впоследствии подорвался гражданский автомобиль. Об этом рассказал командир инженерно-саперного батальона бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" с позывным Мирон агентству ТАСС.

Находили заминированную тушку зайца, которая лежала вдоль дороги. Сама по себе была странной формы, что и вызвало подозрение сказал он

Когда бойцы подошли ближе, стало понятно, что внутри находится взрывное устройство. По мнению Мирона, тушку, вероятнее всего, сбросили с беспилотника.

Комбат также рассказал, что в ней было около 250 граммов тротила. Как отметил военнослужащий, такого количества взрывчатки было достаточно, чтобы серьезно повредить гражданский автомобиль.

Ранее жительница Харьковской области рассказала, как украинские боевики минировали пути для эвакуации.