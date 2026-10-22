ВСУ сбросили мины "лепесток" на трассу в Запорожской области ВСУ заминировали "лепестками" трассу в Запорожской области

Москва22 окт Вести.В Запорожской области украинские боевики заминировали трассу, ведущую в город-спутник ЗАЭС Энергодар. Как сообщает администрация Каменско-Днепровского муниципального округа, ВСУ сбросили на дорогу "лепестки".

Мичуринская трасса от села Водяное в сторону Энергодара заминирована украинскими формированиями! Боевики ВСУ дистанционно сбросили на проезжую часть и обочины боеприпасы — противопехотные мины типа "Лепесток". Опасные "лепестки" уже разбросаны по дороге говорится в сообщении мэрии в мессенджере МАХ

Автомобилистов призвали быть максимально бдительными и при возможности воздержаться от поездок по указанному участку, отметив, что объездные пути дороги также могут быть заминированы противником.