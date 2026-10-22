Москва22 октВести.В Запорожской области украинские боевики заминировали трассу, ведущую в город-спутник ЗАЭС Энергодар. Как сообщает администрация Каменско-Днепровского муниципального округа, ВСУ сбросили на дорогу "лепестки".
Мичуринская трасса от села Водяное в сторону Энергодара заминирована украинскими формированиями! Боевики ВСУ дистанционно сбросили на проезжую часть и обочины боеприпасы — противопехотные мины типа "Лепесток". Опасные "лепестки" уже разбросаны по дорогеговорится в сообщении мэрии в мессенджере МАХ
Автомобилистов призвали быть максимально бдительными и при возможности воздержаться от поездок по указанному участку, отметив, что объездные пути дороги также могут быть заминированы противником.