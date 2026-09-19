Москва19 сен Вести.Бойцы ВСУ положили взрывчатку в детский подарочный набор, сообщил сапер 11-го армейского корпуса с позывным Саныч в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что украинские военные положили в коробку камни и песок в качестве осколочного снаряда, но изначально в ней, скорее всего, находились конфеты. По словам сапера, если бы ее открыл ребенок, то энергии такого взрыва было бы достаточно, чтобы он получил крайне серьезные травмы.

Я разминировал детский подарочный набор, который срабатывал на открытие крышки, на размыкание контакта. То есть ребенок открывает крышку подарка - происходит подрыв пояснил Саныч

Военный пояснил, что расчет противника строится на том, что российские солдаты обнаружат такую находку и попытаются ее поднять.

Российские силовые ведомства и военные эксперты регулярно призывают жителей приграничных и освобожденных территорий проявлять максимальную бдительность и не прикасаться к оставленным без присмотра сумкам, кошелькам, игрушкам или коробкам.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали аптечку рядом с телом погибшего сослуживца в Запорожской области, использовав тем самым его как приманку.