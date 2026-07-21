Москва21 июлВести.ВСУ в Днепропетровской области минируют шоколадные батончики, фонари и зажигалки, сообщил в беседе с ТАСС санинструктор батальона 1642 "Кедр" группировки войск "Центр" Владислав Платонов.
Есть различные самодельные взрывные устройства в виде пряников, в упаковке "Сникерса" может быть самодельное устройство, в зажигалках, в фонарикахзаявил он
Платонов добавил, что такие устройства дополнительно маскируют с помощью камней и веток.
О том, что ВСУ минируют "Сникерсы", рассказывали и бойцы группировки "Восток".