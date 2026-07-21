ВСУ в Днепропетровской области минируют шоколадные батончики Санинструктор рассказал, что ВСУ минируют шоколадные батончики

Москва21 июл Вести.ВСУ в Днепропетровской области минируют шоколадные батончики, фонари и зажигалки, сообщил в беседе с ТАСС санинструктор батальона 1642 "Кедр" группировки войск "Центр" Владислав Платонов.

Есть различные самодельные взрывные устройства в виде пряников, в упаковке "Сникерса" может быть самодельное устройство, в зажигалках, в фонариках заявил он

Платонов добавил, что такие устройства дополнительно маскируют с помощью камней и веток.

О том, что ВСУ минируют "Сникерсы", рассказывали и бойцы группировки "Восток".