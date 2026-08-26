Сапер с позывным Зубр раскрыл, под какие вещи ВСУ маскируют взрывчатку Сапер Зубр: ВСУ сбрасывают с БПЛА взрывчатку, замаскированную под кошельки

Москва26 авг Вести.ВСУ скидывают с БПЛА взрывчатку, замаскированную под бытовые предметы, в том числе кошельки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии, процитировав сапера с позывным Зубр.

По его словам, важно предупреждать детей, что бесхозные вещи трогать опасно.

Противник нередко использует привлекающие внимание предметы для маскировки самодельных взрывных устройств - кошельки, пачки банкнот, смартфоны и даже детские игрушки. Их сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов. Об этом особенно важно предупреждать детей сказали в Росгвардии

Ранее боец Хакер рассказал об изменениях в саперном деле.