Украинские боевики заставили пожилую женщину помогать на линии фронта ВСУ заставили пожилую женщину эвакуировать наземного робота с линии фронта

Москва7 окт Вести.Украинские военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады заставили пожилую женщину отправиться на велосипеде на линию фронта, чтобы помочь им эвакуировать подбитую роботизированную машину. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

В беседе с ТАСС представитель силовиков рассказал, что женщина должна была соединить тросом робота-эвакуатора и неисправную машину.

Боевики 71-й отдельной аэромобильной бригады заставили пожилую женщину на велосипеде поехать на ЛБС, чтобы та помогла эвакуировать подорвавшийся на мине НРТК заявили в ведомстве

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что город Алешки Херсонской области остается в блокаде, устроенной Вооруженными силами Украины. По его словам, украинские милитаристы целенаправленно блокируют эвакуацию тел погибших мирных жителей, не допуская фиксации военных преступлений.