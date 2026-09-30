Боец ВС РФ: боевики ВСУ на хозяйственной тележке подвозят боеприпасы и еду Боец ВС РФ Мэджик: боевики ВСУ на хозяйственной тележке подвозят снабжение

Москва30 сен Вести.Украинские боевики в Орехове вынуждены доставлять боекомплект на передовую пешком, используя хозяйственную тележку. Об этом рассказал российский боец, начальник расчета БПЛА с позывным Мэджик.

Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ в Орехове уничтожили автомобили и робототехнические комплексы Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости слова российского бойца. В результате противник вынужден доставлять боекомплект и провизию на передовую пешком.

На ореховском направлении противник себя чувствует очень плохо. Полностью обрезали трассы. Сейчас подвоз боекомплекта и провизии они делают пешком. Идет боец и тащит за собой обычную хозяйственную тележку. Но и это у них не получается. Обнаруживаем и уничтожаем сказал Мэджик

Операторы российских беспилотников планомерно разносят огневые точки украинских боевиков в Орехове Запорожской области. Кроме того, они помогают штурмовикам ориентироваться в плотной городской застройке. О своей работе бойцы отдельной роты БПЛА в составе 42-й гвардейской дивизии ВС РФ рассказали военкору ИС "Вести" Антону Степаненко.