Москва30 сенВести.Украинские боевики в Орехове вынуждены доставлять боекомплект на передовую пешком, используя хозяйственную тележку. Об этом рассказал российский боец, начальник расчета БПЛА с позывным Мэджик.
Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ в Орехове уничтожили автомобили и робототехнические комплексы Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости слова российского бойца. В результате противник вынужден доставлять боекомплект и провизию на передовую пешком.
На ореховском направлении противник себя чувствует очень плохо. Полностью обрезали трассы. Сейчас подвоз боекомплекта и провизии они делают пешком. Идет боец и тащит за собой обычную хозяйственную тележку. Но и это у них не получается. Обнаруживаем и уничтожаемсказал Мэджик
Операторы российских беспилотников планомерно разносят огневые точки украинских боевиков в Орехове Запорожской области. Кроме того, они помогают штурмовикам ориентироваться в плотной городской застройке. О своей работе бойцы отдельной роты БПЛА в составе 42-й гвардейской дивизии ВС РФ рассказали военкору ИС "Вести" Антону Степаненко.