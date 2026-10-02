Москва2 октВести.Военнослужащий-медик с позывным Минус спас в зоне спецоперации жизни более 500 сослуживцев. Об этом он рассказал ИС "Вести".
Инструктор по тактической медицине штурмового отряда "Пересвет" 245-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" родом из Владимирской области. На СВО с самого начала: был и пулеметчиком, и медиком-стрелком.
Наша основная задача — оказать первую помощь, остановить кровотечение, вынести бойца из красной зоны — туда, где безопасно, для оказания уже полного комплекта медицинской помощи. В первую очередь когда боец ранен, — это остановка кровотечения в любом случаепояснил Минус
Первое боестолкновение у бойца было под Новоселовкой на купянском направлении.
Буквально на пятый день пришлось оставить пулемет, потому что было много раненых. А моя военно-учетная специальность — фельдшер. Оставив пулемет, начал оказывать первую помощь пацанам, многих вытащил тогда. Ребят выносили сами пешком [из Купянска] до Сватовавспоминает он
Расстояние от Купянска в Харьковской области до Сватово в ЛНР составляет более 60 км. Этот путь приходилось преодолевать, таща на себе раненых товарищей.
Жизней достаточно много спасенных… Уже давно не считаю… Больше полутысячи, я думаю, точно естьподелился Минус
Медик и сам был ранен порядка десяти раз. Случались и тяжелые травмы. Но каждый раз после излечения он возвращался на фронт.
Противник начал сверху горы заходить на нас, прощупывать разведку. Прилетел FPV-дрон — ранение в бедро, в районе 30 осколков: один в голову и один в руку. Командир попросил выйти с ним на связь, вышел по закодированному каналу. И он сказал: "пора выходить, с тебя хватит на этом". Отправил меня в отпуск. Вот сейчас дома был. Там все здорово. И вернулся обратнозаключил медик