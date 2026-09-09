Военврач рассказал о ранениях бойцов на СВО Медик Антонов: пулевые ранения стали редкостью в зоне СВО

Москва9 сен Вести.В зоне СВО пулевые ранения стали редкостью, теперь основную часть травм составляют минно-взрывные ранения, в том числе полученные при атаках FPV-дронов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник медицинского пункта 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" Вячеслав Антонов.

По его словам, в последние два года пулевые ранения среди военнослужащих почти не встречались, в то время как число минно-взрывных травм значительно возросло.

Медик отметил, что применение FPV-дронов приводит к появлению нетипичных для медицины ранений.

Поначалу были от лепестков, довольно-таки часто, а потом уже пошли от FPV-дронов, были нехарактерные ранения. Ранение, получается, могло быть в шею рассказал Антонов

Он отметил, что военнослужащие проходят курс по тактической медицине, где их учат оказывать первую помощь себе и товарищам, в том числе правильно использовать средства остановки кровотечения.

Ранее хирург с позывным Фитч рассказал, что военные медики группы войск "Днепр" Вооруженных сил Российской Федерации смогли провести в зоне СВО уникальную операцию, которая спасла жизнь военнослужащему и уберегла его от ампутации.