В Росгвардии раскрыли, без чего не могут работать системы противодействия БПЛА Боец Росгвардии: инновации могут подвести, а пулеметный расчет – никогда

Москва25 окт Вести.Основой противодействия беспилотникам остаются пулеметные расчеты, так как в важный момент автоматика может подвести, а такое подразделение – никогда. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" заявил военнослужащий Росгвардии.

Сейчас я вам покажу то, без чего в принципе не могут работать наши все системы. Это пулеметный расчет. Все мы понимаем, что и инновации, они могут в какой-то момент, ну, где-то подвести. Ну, бывает в жизни всякое. Пулеметный расчет не подведет никогда. Здесь хорошие бойцы и самая надежная техника – пулемет ГШГ. Шесть тысяч выстрелов в минуту сказал военный

Ранее военнослужащий Росгвардии показал Владимиру Соловьеву российскую полуавтоматическую турель с интегрированным искусственным интеллектом "Калитка", которая просчитывает погрешность наведения и позволяет поражать цель за 10 выстрелов.