Ростех разработал восемь новых моделей электродвигателей для беспилотников

Ростех разработал новые модели электродвигателей для БПЛА Ростех разработал восемь новых моделей электродвигателей для беспилотников

Москва13 ноя Вести.Ростех представил восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников и роботов, сообщили в госкорпорации.

Ростех разработал восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников и роботов… Всего в ассортименте концерна "Радиоэлектронные технологии" теперь 22 модели говорится в сообщении

Двигатели разработаны по бесколлекторной технологии, благодаря которой в конструкции отсутствуют трущиеся элементы. Это позволяет снизить износ оборудования и повысить его производительность. Кроме того, новые изделия втрое легче предыдущих версий при сохранении мощности, что позволит увеличить дальность полета беспилотников и их грузоподъемность.

В линейку также вошел шаговый двигатель ДМР 2854 для промышленных роботов и автоматизированного оборудования, способного работать с нагрузкой до 600 кг.

По словам заместителя генерального директора КРЭТ Алексея Мельникова, разработка позволит снизить зависимость от иностранных поставок.

Импортозамещение здесь не копирует зарубежный аналог, а дает изделие втрое легче прежнего при той же мощности подчеркнул он

Ранее сообщалось, что робот-посыльный Ростеха помогает бойцам в зоне СВО.