Москва13 нояВести.Ростех представил восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников и роботов, сообщили в госкорпорации.
Ростех разработал восемь новых моделей компактных электродвигателей для беспилотников и роботов… Всего в ассортименте концерна "Радиоэлектронные технологии" теперь 22 моделиговорится в сообщении
Двигатели разработаны по бесколлекторной технологии, благодаря которой в конструкции отсутствуют трущиеся элементы. Это позволяет снизить износ оборудования и повысить его производительность. Кроме того, новые изделия втрое легче предыдущих версий при сохранении мощности, что позволит увеличить дальность полета беспилотников и их грузоподъемность.
В линейку также вошел шаговый двигатель ДМР 2854 для промышленных роботов и автоматизированного оборудования, способного работать с нагрузкой до 600 кг.
По словам заместителя генерального директора КРЭТ Алексея Мельникова, разработка позволит снизить зависимость от иностранных поставок.
Импортозамещение здесь не копирует зарубежный аналог, а дает изделие втрое легче прежнего при той же мощностиподчеркнул он
Ранее сообщалось, что робот-посыльный Ростеха помогает бойцам в зоне СВО.