Москва27 окт Вести.Эксперты проекта "СВОё дело с Ростех" отобрали семь разработок из 148 заявок, поступивших от ветеранов специальной военной операции (СВО) и гражданских участников, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Среди отмеченных инициатив - компактная система диагностики двигателей по вибрации и звуку, автоматизированный багажник для перевозки инвалидных колясок и мотоприцеп для доставки грузов и эвакуации раненых в условиях бездорожья. Разработчики также представили решения для промышленности, беспилотных технологий и медицинской реабилитации.

Победители получат гранты до 5 млн рублей из общего фонда в 30 млн рублей и смогут внедрить проекты на предприятиях госкорпорации.

В Ростехе сообщили, что программа помогает авторам превращать идеи в готовые продукты, находить партнеров и запускать собственный бизнес. Права на разработки сохранятся за их создателями, а финалистам, не получившим гранты, при необходимости окажут содействие в трудоустройстве.

Герои, вставшие на защиту Родины, обладают уникальным опытом, навыками и компетенциями. Их инициативы способствуют решению актуальных вопросов, развитию технологий и укреплению отечественного производства заявила Анна Цивилева статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества"

Проект реализуется при участии Агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП, Центра беспилотных систем и технологий, фонда "Защитники Отечества" и движения "Народный фронт". На предприятиях Ростеха уже работают около 1,5 тысячи ветеранов спецоперации.

В апреле Ростех начал собирать заявки от участников СВО и волонтеров на создание технологических разработок, соответствующих задачам госкорпорации.