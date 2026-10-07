В НПЦ "Ушкуйник" создали систему управления группой БПЛА с помощью голоса

В России создали систему управления роем дронов с помощью голоса В НПЦ "Ушкуйник" создали систему управления группой БПЛА с помощью голоса

Москва7 окт Вести.В России создана система управления автономной группой беспилотных робототехнических комплексов (РТК) при помощи голосового и текстового ввода. Систему на Всероссийском ДронКонгрессе-2026 представили специалисты научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник".

Система пригодна для управления группами как наземных, так и воздушных беспилотников, сообщает ТАСС.

Основным сценарием применения является голосовой или текстовый ввод в наше приложение, который потом распознается системой и после проверки команды передается на беспилотник объяснил принцип работы системы представитель НПЦ

Программное обеспечение позволяет с помощью голосовых команд управлять роем дронов. Система перед подачей команды проводит самостоятельный анализ способности роботизированных комплексов выполнить поставленную задачу. Затем выполнение миссии распределяется по нескольким комплексам до подтверждения старта оператором. Система позволяет человеку полностью контролировать и отслеживать полет, перемещение и выполнение миссии беспилотниками.

Ранее "Ушкуйник" разработал комплекс защиты от FPV-дронов "Пасека", который ловит дроны противника рыболовными сетями, а также антидроны самолетного типа "Кречет", развивающие скорость до 450 километров в час.

ДронКонгресс проходит с 7 по 9 октября в Санкт-Петербурге на площадке БАС ЭКСПО.