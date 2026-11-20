В России разработали интеллектуальные подавители FPV-дронов Интеллектуальные подавители FPV-дронов разработаны в России

Москва20 ноя Вести.Разработчики в России создали интеллектуальные подавители FPV-дронов "Форос", предназначенные для нахождения и подавления сигналов управления беспилотниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий.

Разработкой устройств занималась компания "Новатор". Отмечается, что технические характеристики "Фороса" позволяют создавать помехи во всех действующих диапазонах LoRa – беспроводной связи, использующейся для управления FPV-дронами.

Устройства способны обнаруживать и точечно глушить сигналы управления FPV-дронами. Радиоэлектронное воздействие осуществляется не сплошным шумом, а постановкой адаптивной помехи под параметры конкретного пульта вражеского беспилотника заявили в Центре

Там уточнили, что "Форос" отличается компактностью, энергоэффективностью, автоматическим режимом работы, а также возможностью подключить антенны и вывод данных по USB.

Также операторы могут объединить интеллектуальные подавители в сеть, чтобы они работали как единый комплекс добавили в Центре

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